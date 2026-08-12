В Новороссийске были поражены 4 корабля противника: СБУ раскрыла подробности масштабной атаки

В ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели масштабную атаку на военно-морскую базу России в Новороссийске Краснодарского края. В результате атаки были поражены 4 российских военных корабля.

Об этом сообщают СБУ и Генштаб.

Что известно о поражении вражеских кораблей?

В результате атаки подтверждено поражение трех российских кораблей. Речь идет о двух фрегатах проекта 11356Р – носителях крылатых ракет "Калибр" – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Именно корабли этого класса Россия использовала для нанесения ударов по территории Украины. Также сообщается об ударе по патрульному кораблю проекта 22160 "Василий Быков".

В то же время в Генеральном штабе ВСУ отметили, что, по предварительной информации, повреждения различной степени тяжести могли получить четыре военных корабля России. Помимо "Адмирала Макарова", "Адмирала Эссена" и "Василия Быкова", среди пораженных называют малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".

Информация о характере и масштабах повреждений в настоящее время уточняется.

Атака не ограничилась российскими кораблями. По данным СБУ, украинские силы также поразили РЛС 30Н6Е, входящую в состав зенитно-ракетного комплекса С-300. Кроме того, под удар попала мобильная огневая группа на втором пирсе порта "Новороссийск".

Поражения зафиксированы и на объектах нефтяной инфраструктуры. В частности, украинские силы провели атаку на портал туннеля нефтебазы "Грушова" – терминала "Шесхарис", а также на инфраструктуру причалов № 3, № 6 и № 7.

Для поражения обозначенных целей использовались беспилотники, реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и ударные системы с украинских морских платформ.

Важно знать! Военно-морская база "Новороссийск" является одним из ключевых объектов Черноморского флота России. После серии успешных украинских операций и потери возможности безопасно базировать значительную часть кораблей в оккупированном Крыму Россия передислоцировала в Новороссийск важные силы своего флота.

Напомним, в ночь на 12 августа Новороссийск подвергся масштабной атаке беспилотниками и ракетами. Судя по имеющимся спутниковым снимкам, повреждения зафиксированы на территории зернового терминала НКХП. Там заметны повреждения зернохранилищ и транспортной инфраструктуры, в частности элеваторов.

НКХП является одним из трех основных зерновых терминалов Новороссийска. По приведенным оценкам, он обеспечивает около 12% российского экспорта зерна. Еще два больших терминала – НЗТ и КСК – занимают около 12% и 14% соответственно и, судя по спутниковым снимкам, на этот раз остались неповрежденными.