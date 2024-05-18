В Новороссийске горит электроподстанция
В Новороссийске на Кубани горит Кирилловская электроподстанция. Более 20 тысяч жителей города остались без электричества.
Российские телеграм-каналы сообщают, что в субботу, 18 мая, в Новороссийске горит подстанция "Кирилловская". Интересно, что накануне местные слышали звуки беспилотников, передает 24 Канал.
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В России горит электроподстанция
В Новороссийске горит подстанция "Кирилловская", в результате чего, по данным местных телеграм-каналов, более 20 тысяч жителей города остались без электричества. Сообщается, что специалисты занимаются ликвидацией возгорания.
В то же время мэр города в своих соцсетях сообщил, что в связи с возгоранием на подстанции "Кирилловская" произошло отключение энергоснабжения. Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий.
Под отключение попали 26 тысяч человек: частично Цемдолина; от Васильевки до Абрау-Дюрсо; частично Приморский и Центральный внутригородские районы,
– говорится в сообщении.
В Новороссийске горит подстанция: смотрите видео
Местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов. Информация о возгорании подстанции уточняется. Аварийная бригада ЮЗЭС выполняет оперативное переключение на подстанции ДСК, чтобы запитать Цемдолину.
Накануне Новороссийск массированно атаковали дроны
- В ночь на 17 мая в Новороссийске, что в Краснодарском крае, раздавались мощные взрывы. Как пишут в сети, город, в котором Россия прячет свой Черноморский флот, взрывы не утихали почти до утра.
- Так, известно, что в Новороссийске вспыхнул пожар на нефтебазе возле железнодорожной станции. Местные жители охотно публиковали кадры с последствиями, и более того – помогают определить точное местонахождение.
- Также в сети утверждали, что под ударом оказался порт Новороссийска. Там раздавались мощные взрывы, а местные жители на опубликованных кадрах вопиют, что якобы "порт взорвали".
- В сети рассказывали о более чем 30 мощных взрывах. Также в Новороссийске сообщали о работе "пе-ве-о" и слышали автоматные очереди. Очевидно, оккупанты пытались сбивать дроны, впрочем, что-то пошло не по плану.
- Взрывы в Новороссийске звучали почти до 4 утра. Интересно, что сигнал тревоги в городе включили через час после мощных взрывов, а местные власти лишь на утро сделали несуразное заявление.
- Следует заметить, что в результате атаки порт Новороссийска был полностью обесточен. Также пропала электроэнергия в некоторых районах города, не работал транспорт. Впрочем, впоследствии движение начали постепенно восстанавливать.