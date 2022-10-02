Как в зоопарке: российских мобилизованных в Новосибирске кормят через забор
2 октября 2022 , 04:35Читати новину українською
Источник:NEXTA
В сети показали видео, как кормят российских мобилизованных. В Новосибирске еду им передают через забор.
Военные даже вынуждены вылезать на забор, потому что не достают, чтобы забрать продукты. Другие люди открывают коробки и передают им пакеты.
Кстати Недаром бегут: частичная мобилизация в России бессрочна, действующие контракты расторгнуть невозможно
Чай пьют сразу у забора. В сети сравнивают, что мобилизованных кормят, как в зоопарке.
Смотрите видео, как российским мобилизованным передают еду:
Россияне бегут от мобилизации
- С начала введения частичной мобилизации, по данным журналистов, из России уехали более 200 тысяч человек. Они бежали в Грузию, Казахстан, а также страны Евросоюза.
- Границы Казахстана пересекли около 100 тысяч граждан страны-агрессора за прошедшую неделю.
- В Грузию въехали не менее 53 136 россиян. Речь идет о временных рамках с 21 по 26 сентября 2022 года.
- Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex предоставило свои сведения. Согласно им, почти 66 тысяч россиян прибыли в Евросоюз с 19 по 25 сентября.
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