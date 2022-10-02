Как в зоопарке: российских мобилизованных в Новосибирске кормят через забор

2 октября 2022 , 04:35
Читати новину українською

Источник:

NEXTA

В сети показали видео, как кормят российских мобилизованных. В Новосибирске еду им передают через забор.

Военные даже вынуждены вылезать на забор, потому что не достают, чтобы забрать продукты. Другие люди открывают коробки и передают им пакеты.

Кстати Недаром бегут: частичная мобилизация в России бессрочна, действующие контракты расторгнуть невозможно

Чай пьют сразу у забора. В сети сравнивают, что мобилизованных кормят, как в зоопарке.

Смотрите видео, как российским мобилизованным передают еду:

Россияне бегут от мобилизации

  • С начала введения частичной мобилизации, по данным журналистов, из России уехали более 200 тысяч человек. Они бежали в Грузию, Казахстан, а также страны Евросоюза.
  • Границы Казахстана пересекли около 100 тысяч граждан страны-агрессора за прошедшую неделю.
  • В Грузию въехали не менее 53 136 россиян. Речь идет о временных рамках с 21 по 26 сентября 2022 года.
  • Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex предоставило свои сведения. Согласно им, почти 66 тысяч россиян прибыли в Евросоюз с 19 по 25 сентября.

Смотрите также – эксклюзив о мобилизации из российской казармы: видео

 

Автор: Ольга Музика