В ОАЭ избрали нового президента: что о нем известно

В Объединенных Арабских Эмиратах Федеральный Верховный Совет избрал нового президента. Им стал сводный брат бывшего президента Мохаммедбин Заид Аль Нахайян.

Днем ранее умер предыдущий президент

Шейх Мохамед бин Заид Аль Нахайян является одним из самых могущественных лидеров арабского мира. Такое решение приняли на заседании правители семи шейхов ОАЭ.

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Его избрали президентом в субботу, 14 мая, на следующий день после смерти бывшего лидера ОАЭ. Шейх Халиф скончался 13 мая в возрасте 73 лет.

Добавим, что в ОАЭ продолжается трехдневный траур, во время которого предприятия по всей стране закрыты, а выступления приостановлены в честь шейха Халифы. На электронных биллбордах изображено фото покойного шейха в Дубае.

Соболезнования о смерти шейха Халифы выразил, в частности, президент США Джо Байден, президент России Владимир Путин и королева Великобритании Елизавета II. А президент Франции Эммануэль Макрон 15 мая посетит Абу-Даби.

Что известно о новом президенте

Шейх Мохамед был избран Федеральным Верховным Советом после многих лет фактического правления, ведь его сводный брат Халиф бин Заид Аль Нахайян не мог руководить из-за плохого здоровья.

После своего избрания Мохамед выразил благодарность за доверие, которое ему оказали члены совета. Добавим, что голосование было единодушным среди шейхов ОАЭ, в который входит и Дубай.

Мы приветствуем его и клянемся в верности, наш народ также клянется ему в верности. Всю страну он ведет, чтобы, даст Бог, встать на пути славы и чести,

– написал правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум в соцсети.

Шейх Мохамед – выпускник британской Королевской военной академии Сандхерст, он командует одной из наиболее оснащенных армий в регионе Персидского залива.



Новый президент ОАЭ Мохамед Заид Аль Нахайян / Фото atalayar

61-летний шейх Мохамед, работавший годами фактическим лидером "за кулисами", превратил вооруженные силы ОАЭ в высокотехнологичную силу, что в сочетании с ресурсами нефти и статусом делового центра расширило влияние Эмиратов на международном уровне.

Шейх Мохамед начал руководить, когда его сводный брат Шейх Халифа перенес инсульт в 2014 году. Местные СМИ пишут, что под его руководством ОАЭ:

отправили человека в космос,

отправили зонд на Марс,

открыли свой первый ядерный реактор.

В настоящее время связи ОАЭ с США стали заметно напряженными. Все из-за того, что Саудовская Аравия и ОАЭ отказались встать на какую-то сторону в российско-украинском конфликте и отвергли призывы Запада прокачивать больше нефти.

Интересно, что смена власти происходит только в третий раз, ведь ОАЭ стали независимым государством в 1971 году.