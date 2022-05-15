В объект военной инфраструктуры Львовской области попали 4 ракеты: он – полностью разрушен
Источник:Максим Козицкий
Четыре ракеты попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен.
2 вражеские ракеты удалось сбить
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Сейчас данных о пострадавших и жертвах нет.
Внимание По Львовщине били из Черного моря: две крылатые ракеты удалось сбить
Подразделения Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили 2 крылатые ракеты оккупантов над Львовской областью. Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно, с подводных лодок,
– отметил Козицкий.
Зато 4 ракеты врага таки попали в один из объектов военной инфраструктуры. Он полностью разрушен.
Кратко об атаке врага
- Обстрел произошел около 4:30 – 5:10 утра. В это время продолжалась воздушная тревога. Сирены раздались в западных, центральных, северных и южных областях.
- Взрывы слышали и жители Львова – их прозвучало несколько. Сигнал об отбое прозвучал уже вскоре – около 5:20.
- Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий уже сообщал некоторые детали об обстреле, в частности то, что ракетами целили в военный объект в области. Однако не указывал, что объект таки уничтожен.
Предыдущие обстрелы Львовской области
К слову, до этого утра во Львовской области не было тревог уже несколько дней, а предыдущий авиаудар по области и областному центру произошел 3 мая.
Тогда над областью ПВО зафиксировала тоже 6 ракет. Два сбили, а еще одна попала в подстанцию в Закарпатской области, остальные – попали по тяговым подстанциям.
Из-за этого несколько районов Львова остались без водоснабжения и электроэнергии.