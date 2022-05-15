В объект военной инфраструктуры Львовской области попали 4 ракеты: он – полностью разрушен

Четыре ракеты попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен.

2 вражеские ракеты удалось сбить

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Сейчас данных о пострадавших и жертвах нет.

Внимание По Львовщине били из Черного моря: две крылатые ракеты удалось сбить

Подразделения Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили 2 крылатые ракеты оккупантов над Львовской областью. Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно, с подводных лодок,

– отметил Козицкий.

Зато 4 ракеты врага таки попали в один из объектов военной инфраструктуры. Он полностью разрушен.

Кратко об атаке врага

Обстрел произошел около 4:30 – 5:10 утра. В это время продолжалась воздушная тревога. Сирены раздались в западных, центральных, северных и южных областях.

Взрывы слышали и жители Львова – их прозвучало несколько. Сигнал об отбое прозвучал уже вскоре – около 5:20.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий уже сообщал некоторые детали об обстреле, в частности то, что ракетами целили в военный объект в области. Однако не указывал, что объект таки уничтожен.

Предыдущие обстрелы Львовской области

К слову, до этого утра во Львовской области не было тревог уже несколько дней, а предыдущий авиаудар по области и областному центру произошел 3 мая.

Тогда над областью ПВО зафиксировала тоже 6 ракет. Два сбили, а еще одна попала в подстанцию в Закарпатской области, остальные – попали по тяговым подстанциям.

Из-за этого несколько районов Львова остались без водоснабжения и электроэнергии.