В областном ТЦК рассказали о состоянии раненого после взрыва в Павлограде

Вечером 2 февраля в городе Павлоград Днепропетровской области прогремел взрыв возле здания ТЦК. В результате этого был ранен один человек.

У Днепропетровском областном ТЦК и СП рассказали о состоянии травмированного, передает 24 Канал. Он, к слову, оказался военнослужащим.

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В каком состоянии раненый во время взрыва возле ТЦК в Павлограде

В пресс-службе областного ТЦК отметили, что в здании произошел взрыв неустановленного предмета. Раздался он примерно в 18:40.

По предварительной информации, в результате инцидента ранения получил один человек. Состояние пострадавшего легкое,

– сообщили там.

В настоящее время на месте взрыва продолжаются следственные действия. Областной ТЦК сотрудничает с правоохранителями по этому делу и выясняет детали.

"Просим граждан не распространять непроверенную информацию, сохранять спокойствие и дождаться официальных выводов следствия. Любая новая информация будет поставлена ​​в известность дополнительно", – написали там.

Напомним, в субботу, 1 февраля, взрыв также прогремел в Ровенском ТЦК. В результате погиб один человек, еще 6 – получили ранения.