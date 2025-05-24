В Оболонском районе Киева попадание в жилой дом: загорелся весь подъезд

Россия массированно атаковали Киев "Шахедами" и баллистикой ночью 24 мая. Больше всего пострадал Оболонский район. Здесь зафиксировано попадание в жилой дом.

Сейчас продолжается спасательная операция. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика.

К теме В Киеве обломки упали на торговый центр и жилые дома, вспыхнули пожары вспыхнули пожары

Загорелся фактически весь подъезд

Как рассказал он в комментарии Общественному, в дом попали обломки российского дрона. В результате загорелся фактически весь подъезд. Предварительно, нет информации о жертвах.

Фесик добавил, что в ближайший час на локации будут работать взрывотехники и следственно-оперативные группы. Поэтому он попросил жителей не приближаться к зоне поражения.

Кроме того, местные власти разворачивают штаб помощи на базе Лицея №20 по адресу: проспект Оболонский, 32-Б. Там можно разместиться и получить всю консультативную помощь. Также существует горячая линия по номерам: 066 356 35 20 і 044 334 61 02.

Будут привлечены все службы как военные, так и государственные. Поэтому никого не бросим. С каждым лицом, как всегда отдельно откоммуницируем,

– отметил чиновник.



