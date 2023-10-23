Таинственная смерть молодежи: в общежитии в Полтаве обнаружили тела 4 жителей

В одном из общежитий в Полтаве обнаружили тела троих парней и девушки без признаков жизни. При обследовании правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти.

Полиция начала расследование таинственной смерти четырех человек. Все обстоятельства дела и причины инцидента устанавливает следствие.

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Смерть в общежитии

Около 17:00 в полицию Полтавщины поступило сообщение от медиков об обнаружении четырех мертвых жителей в общежитии Киевского района. На место отправились следственно-оперативная группа полиции территориального подразделения, а также следователи и криминалисты областного Главуправления.

Они обнаружили, что погибшими были 18-летняя девушка и трое парней – двоим из них 22 года, а одному было 23. Во время визуального осмотра правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сообщается, что следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам умышленного убийства. В этих случаях это предусматривает процедура. Обстоятельства и причины смерти молодых людей выясняет следствие.

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