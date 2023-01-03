800 миллионов российского олигарха пойдут на нужды ВСУ

А все благодаря работе украинских стражей порядка, которые обнаружили активы российского олигарха, а именно 50 тысяч тонн железной руды, на территории одного из портов. Известно, что ввезли руду еще до начала полномасштабного вторжения России.

Более того, далее полезные ископаемые хотели отправить морским транспортом предприятиям военно-промышленного комплекса России. В том числе и ракетостроительной промышленности.

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Кому принадлежала руда

Правоохранители Украины выяснили, что эти полезные ископаемые принадлежат компании российского олигарха из ближайшего окружения кремлевской политической верхушки. И хотя завезены они были легально, из-за санкций СНБОУ, США и Евросоюза против олигарха, наложенных после начала полномасштабной войны, вывезти их уже было проблемой.

Так, российские владельцы искали способы вывезти ископаемые из Украины и пытались скрыть фактические пункты назначения железной руды. Для этого они планировали отправить их морским транспортом компаниям в разных точках мира, входящих в холдинг российского олигарха. И уже дальше они должны были отправиться предприятиям ВПК страны-агрессорки, в частности ракетостроительной промышленности.

Средства пойдут на ВСУ

Выявить десятки тысяч тонн железной руды удалось благодаря деятельности сотрудников следственного управления Одесской полиции, областного управления стратегических расследований и прокуратуры.

Полиция продолжает проводить комплекс системных мероприятий, благодаря которым оказывает и в дальнейшем направляет в пользу государства активы представителей российского олигархата и холдингов, причастных к финансированию войны против Украины.

– отметили в МВД Украины.

Поэтому в рамках уголовного производства более 50 тысяч тонн железной руды на сумму 800 миллионов гривен сегодня наложен арест.

Далее это дело рассмотрел Киевский районный суд Одессы, и в соответствии с его решением имущество российского олигарха передано в коммерческое пользование Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Полученные от такого использования средства пойдут на нужды Вооруженных Сил Украины", – подчеркнули в МВД Украины.

Отобранные активы россиян