Ба більше, далі корисні копалини хотіли відправити морським транспортом підприємствам воєнно-промислового комплексу Росії. Зокрема і ракетобудівної промисловості.

До теми АРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на близько 913 мільйонів гривень

Кому належала руда

Правоохоронці України з'ясували, що ці корисні копалини належать компанії російського олігарха з найближчого оточення кремлівської політичної верхівки. І хоч завезені вони були легально, через санкції РНБОУ, США і Євросоюзу проти олігарха, накладені після початку повномасштабної війни, вивезти їх вже було проблемою.

Так, російські власники шукали способи вивезти копалини з України та намагалися приховати фактичні пункти призначення залізної руди. Для цього вони планували відправити їх морським транспортом компаніям у різних точках світу, що входять до холдингу російського олігарха. І вже далі ж вони мали відправитися підприємствам ВПК країни-агресорки, зокрема ракетобудівної промисловості.

Кошти підуть на ЗСУ

Виявити десятки тисяч тонн залізної руди вдалося завдяки діяльності співробітників слідчого управління Одеської поліції, обласного управління стратегічних розслідувань та прокуратури.

Поліція продовжує проводити комплекс системних заходів, завдяки яким виявляє й надалі спрямовує на користь держави активи представників російського олігархату та холдингів, причетних до фінансування війни проти України,

– зазначили в МВС України.

Тож у межах кримінального провадження на понад 50 тисяч тонн залізної руди на суму 800 мільйонів гривень сьогодні накладено арешт.

Далі цю справу розглянув Київський районний суд Одеси, і відповідно до його рішення майно російського олігарха передано у комерційне користування до Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Отримані від такого користування кошти підуть на потреби Збройних Сил України", – підкреслили в МВС України.

Відібрані активи росіян