Россия в ночь на 4 августа снова атакует Украину "Шахедами". Взрывы были слышны, в частности, в Одессе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова. Ранее Воздушные силы предупреждали регион об опасности.

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Что известно о взрывах в Одессе?

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 01:30.

Несколько ранее, в 01:23, было зафиксировано движение вражеских БпЛА в акватории Черного моря северным курсом.

Впоследствии беспилотники достигли Одессы.

Внимание! Одесса! К вам вражеские БПЛА с Черного моря!

– писали в Воздушных силах в 2:00.

Уже в 02:02 стало известно, что в городе прогремели взрывы.

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Труханов просил находиться в безопасных местах, а особенно осторожными призвал быть центральной части и Пересипскому району города.

Через 3 минуты в Воздушных силах снова предупредили о БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одессу.

А в 02:15 Общественное телевидение сообщило о повторных взрывах.

Напомним, что из-за атаки "Шахедами" в ночь на 4 августа громко было также на Киевской области и окрестностях Черкасс. Сообщали, что в обоих регионах работала ПВО.