Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова. Раніше Повітряні сили попереджали регіон про небезпеку.

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Що відомо про вибухи в Одесі?

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 01:30.

Дещо раніше, о 01:23, було зафіксовано рух ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря північним курсом.

Згодом безпілотники досягли Одеси.

Увага! Одеса! До вас ворожі БпЛА з Чорного моря!

– писали у Повітряних силах о 2:00.

Уже о 02:02 стало відомо, що у місті пролунали вибухи.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Труханов просив перебувати у безпечних місцях, а особливо обережними закликав бути центральній частині та Пересипському району міста.

За 3 хвилини у Повітряних силах знову попередили про БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

А о 02:15 Суспільне повідомило про повторні вибухи.

Нагадаємо, що через атаку "Шахедами" у ніч на 4 серпня гучно було також на Київщині та околиці Черкас. Повідомляли, що в обох регіонах працювала ППО.