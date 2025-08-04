Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова. Раніше Повітряні сили попереджали регіон про небезпеку.
Дивіться також Росія знову атакує "Шахедами": де є небезпека удару
Що відомо про вибухи в Одесі?
Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 01:30.
Дещо раніше, о 01:23, було зафіксовано рух ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря північним курсом.
Згодом безпілотники досягли Одеси.
Увага! Одеса! До вас ворожі БпЛА з Чорного моря!
– писали у Повітряних силах о 2:00.
Уже о 02:02 стало відомо, що у місті пролунали вибухи.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Труханов просив перебувати у безпечних місцях, а особливо обережними закликав бути центральній частині та Пересипському району міста.
За 3 хвилини у Повітряних силах знову попередили про БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одесу.
А о 02:15 Суспільне повідомило про повторні вибухи.
Нагадаємо, що через атаку "Шахедами" у ніч на 4 серпня гучно було також на Київщині та околиці Черкас. Повідомляли, що в обох регіонах працювала ППО.