В Одессе и области 8 – 9 мая будет введен затяжной комендантский час

9 мая Россия может прибегнуть к провокациям на территории Украины. Следовательно, в немалом количестве городов в эти дни будут длительные комендантские часы.

На время войны в Украине комендантские часы вводят в темное время суток. Но если есть подозрение или опасения по поводу провокаций со стороны врага, в городах и областях вводят и удлиненные комендантские часы, которые продолжаются значительно дольше.

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В Одессе и Одесской области решили ввести удлиненный комендантский час на 9 мая. Следовательно, он начнется в 22:00 8 мая и продлится до 05:00 10 мая. Соответствующее распоряжение издал начальник Одесской областной военной администрации Максим. Марченко. Он попросил жителей города и области с пониманием отнестись к такому решению.

На время продленного комендантского часа запрещено пребывание людей в указанный промежуток времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Это не впервые в Одессе и области вводится удлиненный комендантский час из-за вероятности провокаций. Так было на 2 мая. Затяжной комендантский час тогда действовал с 22:00 1 мая до 5:00 3 мая. Благодаря ему удалось задержать несколько враждебных диверсантов, связанных с криминалитетом.

И именно 2 мая враг нанес ракетный удар по Одессе, в результате которого погиб 15-летний парень. А 17-летняя девушка попала в больницу – ее состояние оценивается как средней тяжести.

Тогда было несколько причин объявить столь длительный комендантский час. Одна из них – напряженная ситуация в оккупированном Приднестровье, откуда враг мог нанести удар по Украине. Вторая причина – 2 мая в Одессе была очередная годовщина массовых протестов в городе в 2014 году, когда из-за столкновений и провокации со стороны пророссийских активистов с ними, сгорел Дом профсоюзов.

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9 мая удлиненный комендантский час вводят и в Запорожье. Правда, начнется он несколько раньше, чем в Одессе – с 19:00 8 мая и продлится до 5:00 10 мая.

В Киеве же 8 – 9 мая решили не вводить долгие комендантские часы. В эти дни в столице Украины будет усилено патрулирование.