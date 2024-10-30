В Одессе и области взрывы: Россия массированно бьет ракетами

Вечером 30 октября в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы и мониторинговые сообщества сообщали о многочисленных запусках ракет на область. 24 Канал собрал все, что известно на этот момент.

Обстрел Одессы сегодня, 30 октября, можно назвать массированным – на Юг летело много ракет. Кроме этого, существует опасность от "Шахедов", многие области уже красные.

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Что известно о взрывах в Одессе

В городе слышен взрыв!

– написал Геннадий Труханов в 19:57.

За несколько минут до этого он призвал горожан пройти в укрытие. Глава Одесской ОВА Олег Кипер также просил жителей Одессы и Одесского района пройти в безопасные места, а около восьми вечера обратился с призывом не покидать укрытий. Эта просьба касается и жителей Белгород-Днестровского района.

Тревогу в Одесской области объявили в 19:20. Воздушные силы написали, что наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на Юге и есть угроза применения авиационных средств поражения для южных регионов Украины.

В 19:52 в телеграм-канале ВС появилось сообщение "Ракеты на юг Одесской области". В дальнейшем было еще 8 таких сообщений, где говорилось о ракетах на юг Одесской области, Затоку и непосредственно Одессу.

Геннадий Труханов информировал, что в Черном море была активная тактическая авиация, а впоследствии добавилась еще и угроза баллистики из Крыма. Также над Одессой работал разведывательный дрон.

Отбой ракетной опасности объявили в 20:20. Информации о последствиях обстрелов Одессы и области пока нет.

Мониторы привели детали относительно оружия, которым били по Одесской области

Было около 10 управляемых авиационных ракет и 2 баллистические ракеты. Основной удар был в сторону Затоки,

– сообщил телеграм-канал "Николаевский Ванек".

А телеграм-канал "Каменский Пацюк" детализировал: "Врагом было применено не менее 6 крылатых ракет Х-59/69 с бортов СУ-57/34 из акватории Черного моря и не менее 3 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма".

Говорилось даже о том, что некоторые ракеты могут содержать кассетную боевую часть. Однако это не официальные данные.

До взрывов мониторинговые сообщества писали, что в сторону Черного моря направляются три самолета Су-57 и три Су-34.

Какие последствия обстрела Одессы и области

Российские террористы нанесли массированный ракетный обстрел по нашему региону. Около десяти ракет различных видов враг выпустил по Одесской области. Информация о последствиях будет предоставлена позже. Работают все соответствующие службы,

– отреагировал на обстрел Олег Кипер.

24 Канал дополнит эту новость, если будет известна новая информация. Берегите себя и ходите в укрытие во время тревоги!