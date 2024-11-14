В Одессе россияне попали в жилой дом и трубопровод теплоснабжения

Из-за российской атаки поврежден жилой дом и магистральный трубопровод теплоснабжения в Одессе. В городе вынуждена прекращена работа одного из котельных.

Перед этим в Одессе раздалась серия взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова.

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Что известно об атаке на Одессу

Кроме повреждения тепломагистрали местные телеграмм-каналы сообщают о попадании в жилой дом в центре Одессы. Там загорелся пожар – горит трехэтажное жилое здание.

В ОВА сообщили, что в результате атаки погибла женщина и по меньшей мере 2 раненых человека.

"Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. На некоторых локациях возникли пожары", – сообщили там.

Атаку подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого,

– написал он.

Последствия атаки на Одессу / Фото издания "Думская"

Напомним, что перед этим в Одессе раздалась серия взрывов.

Местных жителей предупреждали об угрозе ракет и ударных БПЛА. В частности, по данным мониторинговых каналов, город могли атаковать крылатые ракеты Х-59/69 и "Шахеды".

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