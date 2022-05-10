В Одессе ликвидировали пожар в ТРЦ после обстрела: один человек погиб, двое травмированы

Российские захватчики с начала мая активно обстреливают Одессу и область. Только за минувшие сутки враг выпустил 7 ракет, попав в ТЦ.

Случилось это примерно в 22:35. Оккупанты обстреляли торгово-развлекательный центр.

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По данным МВД Украины, в результате вражеских ракетных обстрелов вспыхнул пожар, ликвидировать который удалось в 01:20. Площадь горения составляла 1000 квадратных метров. Травмы получили 3 человека, а к тушению привлекались 35 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

В этот же вечер из-за ракетного удара в Суворовском районе Одессы загорелись 3 складских помещения готовой продукции на общей площади 1 200 метров. В 01:30 пожар был ликвидирован. В результате обстрела 1 человек погиб и 2 травмированы.

Последствия обстрелов Одесской области / Фото ГСЧС

Добавим, что российские оккупанты 9 мая запустили по Одессе 7 ракет. Враги попали в два объекта гражданской инфраструктуры. Известно о раненых и погибшем человеке. Враг так выискивал стратегические объекты, что устаревшими ракетами удалось попасть в "чрезвычайно опасные объекты", среди которых:

торговый центр;

состав готовой продукции для широкого потребления.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, россияне попали в предприятие, где продолжался рабочий процесс. Труханов отметил, что это предприятие не имеет ничего общего с военной инфраструктурой. Там не было складов с оружием или боеприпасами.

Командование "Юг" объяснило, что Россия продолжает оказывать психологическое давление и истерические атаки на мирных и гражданскую инфраструктуру.

Ориентировочно в 21 час 9 мая городские власти Одессы рассказали, что оккупанты из самолета стратегической авиации Ту-22 выпустили по Одесской области 3 ракеты "Кинжал" . В результате этой атаки попали в объекты туристической инфраструктуры и разрушили 5 зданий. Пожар был ликвидирован, двоих раненых людей доставили в больницу.

Добавим, что 9 мая в День Европы Одессу посетил глава Европейского совета Шарль Мишель, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Несмотря на визит, враги продолжали атаковать Одесскую область. В области и городе не менее 14 раз за сутки объявляли воздушную тревогу. Во время одной из них Шарлю Мишелю и Денису Шмыгалю пришлось прятаться в укрытии.

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