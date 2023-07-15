В Одессе люди в военной форме затолкали парня в микроавтобус: были ли они с ТЦК
Источник:ТСН
В Одессе неизвестные в военной форме на улице избили мужчину и увезли в неизвестном направлении. В ОК "Юг" заявляют, что это не сотрудники ТЦК.
В сети появилось видео, которое было якобы снято на одесских улицах, пишет 24 Канал. На кадрах видно, что неизвестные в военной форме с применением силы загружают в машину мужчину и везут его в неизвестном направлении.
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Несколько человек в военной форме задержали мужчину в Одессе
На записи можно увидеть, как мужчина сопротивляется. Поэтому люди в военной форме повалили на землю. Человек в штатском получил удар и был прижат к земле ногой человека в военной форме.
Люди в военной форме задерживают мужчину: смотрите видео
Следует отметить, что у людей в военных формах есть предметы, похожие на оружие. В итоге мужчину затолкали в желтый микроавтобус. Автор видео утверждает, что задержанный мужчина получил удар в голову.
На видео – не представители ТЦК
В Одесском областном ТЦК журналистам ТСН сообщили, что руководство военкомата выясняет обстоятельства этого события. По предварительной информации, нет подтверждения, что люди в военной форме – это работники именно ТЦК.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии журналистам сообщила, что на видео не представители ТЦК.
На видео – не наше транспортное средство, такого транспортного средства в ТЦК нет, на видео – не сотрудники ТЦК,
– сказала она.
Наталья Гуменюк не исключила, что соответствующие органы будут выяснять, что за событие снято и кто является его участниками.
Начальника Одесского областного ТЦК отстранили от должности
- Весной в Одессе возник скандал с начальником одесского ТЦК Евгением Борисовым. Борисова обвинили в том, что он имеет виллу в Испании. Также Борисов якобы владеет офисом стоимостью 2 миллиона евро.
- В июне вышло расследование журналиста Михаила Ткача, в котором он выяснил, что семья Борисова действительно владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов.
- Летом Борисова отстранили от исполнения обязанностей решением Ставки. На должность начальника Одесского областного ТЦК и СП назначали Александра Охрименко. До этого он был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.