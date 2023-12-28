В Одессе во время атаки "Шахедов" вспыхнул пожар в многоэтажке: попали обломки
28 декабря россияне атаковали Украину дронами-камикадзе по разным направлениям. Около полуночи стало известно о попадании обломков в многоэтажку в Одессе. В результате вспыхнул пожар.
Информация о том, что в Одессе, вероятно, обломок "Шахеда" попал в многоэтажку, поступила около 23:30. В тот момент в регионе звучала воздушная тревога. В области отражались от русских дронов-камикадзе.
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Что известно о ситуации в Одессе
В Суспильном в 23:49 отметили, что в Одессе в одной из многоэтажек вспыхнул пожар. Предшествовали этому сообщения от местных корреспондентов о работе ПВО в городе.
В 00.00 29 декабря подтвердил информацию глава ОВА Олег Кипер. Он отметил, что обломки сбитого дрона повредили многоэтажное здание в Одессе. В результате вспыхнул пожар.
По словам главы ОВА, на месте работают специалисты. Что касается пострадавших, то информация уточняется.
Атака еще продолжается! Одесситы и жители области, очень прошу: будьте в укрытиях, не пренебрегайте безопасностью!
– призвал Кипер.
К слову, около 23:55 местные СМИ сообщали, что пожар в результате попадания обломка "Шахедов" уже укротили.
В Силах обороны юга Украины отметили, что коварный враг пытается нанести максимальный ущерб. Уточняют, что в результате падения обломков сбитого "Шахеда", запущенного оккупантами через жилые кварталы Одессы, вспыхнул пожар.
Соответствующие службы работают с риском для жизни для спасения людей. Не мешайте им и не помогайте врагу. Атака продолжается. Будьте в укрытиях!
– призывают в Силах обороны полдня.
Россияне били "Шахедами" в ночь на 28 декабря
- Известно, что в ночь на 28 декабря российские военные также запускали "Шахеды".
- Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, враг запустил 8 ударных БПЛА из района Приморско-Ахтарска в России.
- Семь "Шахедов" удалось сбить. Это сделали благодаря истребительной авиации, подразделениям зенитных ракетных войск, а также мобильным огневым группам Воздушных сил ВСУ и Сил обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.