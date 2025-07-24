В Одессе есть жертва в результате атаки России: под завалами нашли тело мужчины

В ночь на 24 июля Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. К сожалению, есть погибший. Из-под завалов жилой многоэтажки спасатели деблокировали тело мужчины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Что известно о жертве в результате атаки на Одессу 24 июля?

В 19:12 Олег Кипер сообщил, что, к сожалению, в результате ночной атаки России дронами по Одессе погиб человек.

Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года,

– рассказал глава ОВА.

Чиновник выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Также отметил, что работы по демонтажу конструктивных элементов дома продолжаются.

Около 20:00 в ГСЧС подтвердили, что специалисты Межрегионального центра быстрого реагирования нашли тело 32-летнего мужчины в разрушенной россиянами 9-этажке.

Поисково-спасательные работы завершены. Однако работы по демонтажу аварийных конструкций еще продолжаются.

Всего в результате вражеской атаки по 9-этажке погиб 1 человек, еще 5 пострадали,

– заявили в ГСЧС.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате российской атаки. Вечная память!