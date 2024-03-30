Более 6 лет в ГСЧС: кем был спасатель, погибший во время ликвидации пожара в Одессе

Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 29 марта потеряли своего коллегу. Сегодня же, 30 марта, они подробно рассказали о нем и выложили много фотографий.

Жизнь Антона Халикова забрал пожар. Он произошел на улице Канатной в центре города.

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Что известно о погибшем в Одессе спасателе

Вчера, во время ликвидации пожара в центре Одессы, погиб спасатель Антон Халиков. Антону 31 год, работал командиром отделения, более 6 лет в рядах ГСЧС. Трагическая потеря. Не хотим верить. Не находим слов... Покойся с миром, друг,

– написали коллеги.

Ролик памяти Антона состоит из ряда фотографий и отрывков видео под щемящую музыку. Среди фотографий есть "парадные", где Антон улыбается в красивой форме, но значительно больше фото рабочих моментов. Очень много кадров сделано ночью, ведь ГСЧС работают и днем, и ночью.

Каким был Антон Халиков, который погиб во время пожара в Одессе 29 марта: смотрите видео

На фотографиях спасатель порой серьезный, порой уставший, порой довольный жизнью и своим местом в ней. Рядом с ним коллеги. А еще заметно, сколько рабочих костюмов парень сменил за это время.

В тот день в Одессе горело четырехэтажное здание, огонь охватил крышу и квартиру на последнем этаже. Пожар был сложным, его тушили три часа. Причины возгорания установят, ведь это произошло не во время обстрела.

К сожалению, порой мы узнаем детали о спасателях уже после их смерти. Но ГСЧС в своем инстаграме выкладывает немало щемящих, иногда забавных, но всегда важных историй. А еще спасатели показывают различные мины-ловушки и напоминают правила безопасности. Подпишитесь!

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