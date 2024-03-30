Более 6 лет в ГСЧС: кем был спасатель, погибший во время ликвидации пожара в Одессе
Источник:ГСЧС
Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 29 марта потеряли своего коллегу. Сегодня же, 30 марта, они подробно рассказали о нем и выложили много фотографий.
Жизнь Антона Халикова забрал пожар. Он произошел на улице Канатной в центре города.
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Что известно о погибшем в Одессе спасателе
Вчера, во время ликвидации пожара в центре Одессы, погиб спасатель Антон Халиков. Антону 31 год, работал командиром отделения, более 6 лет в рядах ГСЧС. Трагическая потеря. Не хотим верить. Не находим слов... Покойся с миром, друг,
– написали коллеги.
Ролик памяти Антона состоит из ряда фотографий и отрывков видео под щемящую музыку. Среди фотографий есть "парадные", где Антон улыбается в красивой форме, но значительно больше фото рабочих моментов. Очень много кадров сделано ночью, ведь ГСЧС работают и днем, и ночью.
Каким был Антон Халиков, который погиб во время пожара в Одессе 29 марта: смотрите видео
На фотографиях спасатель порой серьезный, порой уставший, порой довольный жизнью и своим местом в ней. Рядом с ним коллеги. А еще заметно, сколько рабочих костюмов парень сменил за это время.Справка. В тот день в Одессе горело четырехэтажное здание, огонь охватил крышу и квартиру на последнем этаже. Пожар был сложным, его тушили три часа. Причины возгорания установят, ведь это произошло не во время обстрела.
К сожалению, порой мы узнаем детали о спасателях уже после их смерти. Но ГСЧС в своем инстаграме выкладывает немало щемящих, иногда забавных, но всегда важных историй. А еще спасатели показывают различные мины-ловушки и напоминают правила безопасности. Подпишитесь!
В Белой Церкви произошел взрыв в пятиэтажке
- Прямо сейчас ГСЧС и другие экстренные службы работают в Киевской области. Там слышали взрыв, затем вспыхнул пожар. Взрыв вызвал разрушения: обрушились перекрытия между тремя этажами.
- Около восьми вечера стало известно, что в городе уже двое погибших в результате взрыва. Людей поселят в гостинице и обеспечат деньгами. На месте работают психологи, а правоохранители разбираются, что произошло, ведь взрыв был не во время тревоги.