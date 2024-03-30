Життя Антона Халікова забрала пожежа. Вона сталася на вулиці Канатній у центрі міста.
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Що відомо про загиблого в Одесі рятувальника
Вчора, під час ліквідації пожежі в центрі Одеси, загинув рятувальник Антон Халіков. Антону 31 рік, працював командиром відділення, понад 6 років у лавах ДСНС. Трагічна втрата. Не хочемо вірити. Не знаходимо слів… Спочивай з миром, друже,
– написали колеги.
Ролик пам'яті Антона складається з низки фотографій і уривків відео під щемливу музику. Серед світлин є "парадні", де Антон усміхається у красивій формі, але значно більше фото робочих моментів. Дуже багато кадрів зроблено вночі, адже ДСНС працюють і вдень, і вночі.
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На світлинах рятувальник часом серйозний, часом утомлений, часом задоволений життям і своїм місцем у ньому. Поруч із ним колеги. А ще помітно, скільки робочих костюмів хлопець змінив за цей час.
На жаль, часом ми дізнаємося деталі про рятувальників уже після їхньої смерті. Але ДСНС в своєму інстаграмі викладає чимало щемливих, іноді кумедних, але завжди важливих історій. А ще рятувальники показують різні міни-пастки і нагадують правила безпеки. Підпишіться!
У Білій Церкві стався вибух у п'ятиповерхівці
- Просто зараз ДСНС та інші екстрені служби працюють на Київщині. Там чули вибух, відтак зайнялася пожежа. Вибух спричинив руйнування:обвалилися перекриття між трьома поверхами.
- Близько восьмої вечора стало відомо, що в місті вже двоє загиблих через вибух. Людей поселять у готелі та забезпечать грошима. На місці працюють психологи, а правоохоронці розбираються, що сталося, адже вибух стався не під час тривоги.