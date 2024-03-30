Життя Антона Халікова забрала пожежа. Вона сталася на вулиці Канатній у центрі міста.

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Що відомо про загиблого в Одесі рятувальника

Вчора, під час ліквідації пожежі в центрі Одеси, загинув рятувальник Антон Халіков. Антону 31 рік, працював командиром відділення, понад 6 років у лавах ДСНС. Трагічна втрата. Не хочемо вірити. Не знаходимо слів… Спочивай з миром, друже,

– написали колеги.

Ролик пам'яті Антона складається з низки фотографій і уривків відео під щемливу музику. Серед світлин є "парадні", де Антон усміхається у красивій формі, але значно більше фото робочих моментів. Дуже багато кадрів зроблено вночі, адже ДСНС працюють і вдень, і вночі.

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На світлинах рятувальник часом серйозний, часом утомлений, часом задоволений життям і своїм місцем у ньому. Поруч із ним колеги. А ще помітно, скільки робочих костюмів хлопець змінив за цей час.

Довідка. В цей день в Одесі горіла чотириповерхова будівля, вогонь охопив дах та квартиру на останньому поверсі. Пожежа була складною, її гасили три години. Причини займання встановлять, адже це сталося не під час обстрілу.

На жаль, часом ми дізнаємося деталі про рятувальників уже після їхньої смерті. Але ДСНС в своєму інстаграмі викладає чимало щемливих, іноді кумедних, але завжди важливих історій. А ще рятувальники показують різні міни-пастки і нагадують правила безпеки. Підпишіться!

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