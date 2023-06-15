В Одессе позеленело море: воду проверили на холеру и сальмонеллу
Источник:Одесский городской совет
После подрыва Каховской ГЭС россиянами море в Одессе стало зеленеть. По поручению местной мэрии воду исследовали на инфекционные заболевания и призвали избегать пляжей.
Последствия подрыва россиянами ГЭС ощутимы уже в Одессе – там на девятый день после теракта стала зеленеть вода в море. Холеру в воде не зафиксировали, однако обнаружили другие опасные бактерии.
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В воде в Одессе зафиксировали ДНК сальмонеллы
По состоянию на 12 июня в море в Одесской области холеры и холероподобных эмбрионов не обнаружили. В воде зафиксировали РНК ротавируса и ДНК сальмонеллы. Ранее стало известно и о позеленении воды в Одесском заливе – там вода зацвела комплексом потенциально токсичных цианобактерий.
Море на одесских пляжах позеленело / Видео из соцсетей
Но несмотря на то, что опасную холеру в воде в Одесской области не обнаружили, купаться в море там все еще запрещено. В городском совете напомнили, что пребывание на пляжах и побережье Черного моря может оказаться опасным из-за минирования.
Напомним, что после подрыва ГЭС в трех областях Украины уже начали проверки на холеру – такие пункты развернули в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. В настоящее время бутилированная питьевая вода в регионах, а также централизованно поставляемая, отвечает всем нормам, однако в местных больницах уже выделили дополнительные места для больных острыми кишечными и другими инфекционными заболеваниями.
Подрыв россиянами Каховской ГЭС: последние новости
- В Укргидроэнерго рассказали, что на восстановление Каховской ГЭС потребуется 5 лет и не менее миллиарда долларов. А перед постройкой новой станции необходимо еще и демонтировать старую.
- Западные аналитики убеждены, что Россия не получит длительного военного превосходства от подрыва Каховской ГЭС После падения уровня воды в Херсонской области образуется другой рельеф, который даст украинским военным другие возможности для контрнаступления.
- Украинские спасатели пытаются эвакуировать граждан и из оккупированных районов Херсона. В настоящее время спасти и доставить в областной центр удалось уже 135 человек.