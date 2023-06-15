В Одессе позеленело море: воду проверили на холеру и сальмонеллу

После подрыва Каховской ГЭС россиянами море в Одессе стало зеленеть. По поручению местной мэрии воду исследовали на инфекционные заболевания и призвали избегать пляжей.

Последствия подрыва россиянами ГЭС ощутимы уже в Одессе – там на девятый день после теракта стала зеленеть вода в море. Холеру в воде не зафиксировали, однако обнаружили другие опасные бактерии.

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В воде в Одессе зафиксировали ДНК сальмонеллы

По состоянию на 12 июня в море в Одесской области холеры и холероподобных эмбрионов не обнаружили. В воде зафиксировали РНК ротавируса и ДНК сальмонеллы. Ранее стало известно и о позеленении воды в Одесском заливе – там вода зацвела комплексом потенциально токсичных цианобактерий.

Море на одесских пляжах позеленело / Видео из соцсетей

Но несмотря на то, что опасную холеру в воде в Одесской области не обнаружили, купаться в море там все еще запрещено. В городском совете напомнили, что пребывание на пляжах и побережье Черного моря может оказаться опасным из-за минирования.

Напомним, что после подрыва ГЭС в трех областях Украины уже начали проверки на холеру – такие пункты развернули в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. В настоящее время бутилированная питьевая вода в регионах, а также централизованно поставляемая, отвечает всем нормам, однако в местных больницах уже выделили дополнительные места для больных острыми кишечными и другими инфекционными заболеваниями.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС: последние новости