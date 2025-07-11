Россия среди бела дня атаковала Одессу: повреждено админздание, конюшня, дома, есть пострадавшие

Россияне в пятницу, 11 июля, нанесли удар по Одессе. Известно, что зафиксирован ряд повреждений, в том числе жилые дома и админздание.

К сожалению, есть информация о пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местный телеграмм-канал "Одесса. Официально".

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Враг ударил по Одессе

Российские оккупанты днем в пятницу, 11 июля, в очередной раз ударили по Одессе.

В результате атаки в городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Также указывается, что повреждены жилые и административные здания, конюшня и автомобили.

По состоянию на 11:51 известно о 8 пострадавших. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

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К слову, утром под прицел врага попал и Харьков. В результате ударов по Салтовскому району города произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома.



Повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто. Также известно о пострадавших.