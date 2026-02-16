Об этом сообщает РБК-Украина.

Смотрите также Были "Цирконы", "Искандер-М" и десятки дронов: какие последствия атаки России на Украину 16 февраля

Что известно о взрыве в Одессе?

Местные телеграмм-каналы сообщают, что по городу мог прилететь "Шахед", который не фиксировался на радарах. Потрясающей тревоги не было. Официально о приближении целей к Одессе тоже не сообщалось.

После взрыва около 23:37 16 февраля возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Ранее этим вечером взрыв раздавался в Кривом Роге