Про це повідомляє РБК-Україна.
Що відомо про вибух в Одесі?
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що по місту міг прилетіти "Шахед", який не фіксувався на радарах. Потряної тривоги не було. Офіційно про наближення цілей до Одеси теж не повідомлялося.
Після вибуху близько 23:37 16 лютого виникли проблеми зі світлом і водопостачанням.
Раніше цього вечора вибух лунав у Кривому Розі
У Кривому Розі 16 лютого пролунав вибух через балістичний удар з Криму.
Місцева влада підтвердила, що ракета влучила в інфраструктуру. Попередньо, минулося без постраждалих.