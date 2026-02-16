Про це повідомляє РБК-Україна.

Що відомо про вибух в Одесі?

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що по місту міг прилетіти "Шахед", який не фіксувався на радарах. Потряної тривоги не було. Офіційно про наближення цілей до Одеси теж не повідомлялося.

Після вибуху близько 23:37 16 лютого виникли проблеми зі світлом і водопостачанням.

Раніше цього вечора вибух лунав у Кривому Розі