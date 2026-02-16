Про це повідомляють "СВОЇ. Кривий Ріг" та Повітряні сили.

Що відомо про вибух у Кривому Розі?

О 19:57 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Швидкісна на Кривий Ріг!

– написали там через 2 хвилини.

А гучно було уже о 20:00.

Місцева влада підтвердила ракетний удар. Балістика прилетіла по інфраструктурі.

"До відбою будьте у укриттях, можливі ще виходи", – написав опісля Олександр Вілкул.

