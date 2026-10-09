В Одессе прогремел взрыв: на город летел БПЛА

Российские войска продолжают продолжают атаковать Украину с помощью беспилотников. Днем 9 октября взрыв был слышен в Одессе.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке?

Воздушная тревога в Одесском районе была объявлена ​​в 15:49. Для части региона была угроза дроновой атаки.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивного беспилотника по курсу в Одессу. Уже около 16:19 город потряс взрыв.

Уже через шесть минут в районе объявили отбой тревоги. Местные власти пока не информировали о возможных последствиях обстрела.

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