9 октября, 16:22
Обновлено - 16:38, 9 октября
В Одессе прогремел взрыв: на город летел БПЛА
Российские войска продолжают продолжают атаковать Украину с помощью беспилотников. Днем 9 октября взрыв был слышен в Одессе.
Об этом сообщает Суспильне.
Что известно об атаке?
Воздушная тревога в Одесском районе была объявлена в 15:49. Для части региона была угроза дроновой атаки.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивного беспилотника по курсу в Одессу. Уже около 16:19 город потряс взрыв.
Уже через шесть минут в районе объявили отбой тревоги. Местные власти пока не информировали о возможных последствиях обстрела.
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