Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку?

Повітряна тривога в Одеському районі була оголошена з 15:49. Для частини регіону існувала загроза дронової атаки.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника курсом на Одесу. Вже близько 16:19 місто сколихнув вибух.

Вже за шість хвилин в районі оголосили відбій тривоги. Місцева влада наразі не інформувала про можливі наслідки обстрілу.

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