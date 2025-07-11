"Шахеды" атакуют Одессу: в городе раздались взрывы

В Одессе утром 11 июля прогремели взрывы. В регионе объявлена ​​воздушная тревога.

Об этом сообщает журналистка 24 Канала, которая находится в городе.

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Взрывы в Одессе

Отметим, что утром в 9:19 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Ближе 10 часов в Одессе прогремел взрыв.

В Воздушных силах указывали об опасности для региона. Там информировали о группе вражеских дронов вблизи Одессы.

В акватории Черного моря вблизи Одессы группа ударных БПЛА. Находитесь в укрытиях! Работает ПВО!

– писали в ПС в 9:50.

Через несколько минут в городе снова прогремели взрывы.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.