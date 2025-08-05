Оккупанты атакуют Украину в ночь на 5 августа. Взрыв слышали жители Одессы.

Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно об угрозе?

Российские оккупанты в очередной раз атакуют Украину. В частности, в ночь на 5 июля взрыв слышали жители Одесской области.

В Воздушных силах отметили, что была угроза применения баллистики с юга. После этого появилась информация о скоростной цели, которая была в Одесской области.

Мониторинговые ресурсы отметили, что враг целился баллистической ракетой по Белгород-Днестровскому району. Там, по словам аналитиков, и прогремел взрыв.

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Кроме этого, под атакой врага находятся несколько областей Украины. Воздушная тревога продолжается в ряде областей.

В частности, Воздушные силы сообщали о группе "Шахедов" на Днепропетровщине, БпЛА на Полтавщине, Харьковщине и Сумщине.