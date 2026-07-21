Россия ударила по Одессе ракетой: есть разрушения и пострадавшие

С самого утра 21 июля продолжается вражеский террор. Под прицелом оказалась Одесса – россияне запустили ракеты.

В городе прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке?

Прежде всего, следует отметить, что Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Впоследствии стало известно о запуске ракеты в направлении Одессы/Черноморска. Громко в Одессе было уже в 11:28 – прогремели по меньшей мере 2 взрыва.

Отбой для всех районов, кроме Одесского, дали около 11.46.

Уже в 12:09 глава МВА Сергей Лысак отметил, что есть пострадавшие. Речь идет о 17-летнем парне и 23-летней девушке. Медики оказывают им необходимую помощь. Детали уточняются.

В центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения,

– добавил Олег Кипер.

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Напомним, накануне, 20 июля, российские войска атаковали гражданское предприятие в Одесской области. В результате удара загорелась техника и была повреждена газовая магистраль. К сожалению, погибли три человека, среди них мужчины в возрасте 38 и 43 года. Личность третьего погибшего устанавливают. Число пострадавших возросло до 8 человек.

Перед этим произошла еще одна атака. Из-за попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений повреждены рыбацкие дома и 6 легковых автомобилей. По предварительным данным, погиб 16-летний юноша, еще 12 человек пострадали.