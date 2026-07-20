Об этом сообщают глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер и ГСЧС Украины.

Каковы последствия удара по Одессе днем 20 июля?

Олег Кипер в 16:54 сообщил, что враг атаковал гражданское предприятие в Одесской области. В результате атаки произошло возгорание техники, повреждена газовая магистраль.

Последствия российской атаки по Одессе 20 июля / Фото Одесской ОГА

К сожалению, по предварительной информации, три человека погибли,

– отметил глава Одесской ОВА.

По состоянию на 17:27 число пострадавших в Одессе в результате удара увеличилось до 6 человек.

"Двое пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, состояние другого пострадавшего – средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", – подчеркнул Кипер.

На месте происшествия в настоящее время работают все профильные и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Пожар в Одессе, возникший в результате атаки, ликвидирован / Фото ГСЧС Одесской области

Когда будет объявлен День траура в связи с атакой на город 20 июля?

В Одесском городском совете сообщили, что 21 июля в Одессе объявлен Днем траура в память о погибших в результате вражеской атаки на город, произошедшей 20 июля.

На зданиях будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий,

– говорится в сообщении.

Напомним, что 19 июля Россия также совершила атаку на торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау в Одессе. В результате этой атаки погибли 10 человек, выжили – 8.