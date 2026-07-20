Про це повідомляють очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС України.

Які наслідки удару по Одесі вдень 20 липня?

Олег Кіпер о 16:54 повідомив, що ворог атакував цивільне підприємство на Одещині. Внаслідок обстрілу сталося загоряння техніки, пошкоджено газову магістраль.

Наслідки російської атаки по Одесі 20 липня / Фото Одеської ОВА

На жаль, за попередньою інформацією, троє людей загинуло,

– зазначив очільник Одеської ОВА.

Станом на 17:27 кількість постраждалих в Одесі через удар збільшилася до 6 осіб.

"Двох постраждалих госпіталізовано. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, стан іншого постраждалого – середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну медичну допомогу", – наголосив Кіпер.

На місці події наразі працюють всі профільні та екстрені служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Пожежу в Одесі, яка виникла внаслідок атаки, ліквідована / Фото ДСНС Одещини

Коли буде День жалоби через атаку міста 20 липня?

У Одеській міській раді розповіли, що 21 липня в Одесі оголошено Днем жалоби для вшанування пам'яті загиблих внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася 20 липня.

На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія також 19 липня атакувала торгівельне судно під прапором Гвінея-Бісау в Одесі. Внаслідок цього удару загинуло 10 людей, вижило – 8.