В Одессе прогремели взрывы: что известно

В Одессе утром 13 августа раздались взрывы. До этого в городе была объявлена тревога.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно о взрывах в Одессе 13 августа?

Тревогу в Одесском районе объявили в 10:55. Воздушные силы сообщали о барражирующих боеприпасах "Бандероль" в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Первый взрыв в Одессе услышали в 10:57. Через минуту в городе снова раздался громкий звук.

Мониторы сообщали как минимум о 4 барражирующих боеприпасах типа "Бандероль", которые летели в направлении Одесского района.

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Напомним, Россия почти ежедневно проводит атаки на Одессу и область, используя ракеты и ударные беспилотники. 13 августа оккупанты с помощью реактивного "Шахеда" цинично нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда.

К сожалению, в результате атаки погибли машинист поезда и его помощник. 340 пассажиров и поездную бригаду удалось спасти, по предварительным данным, пострадавших нет.