Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Одесі 13 серпня?

Тривогу в Одеському районі оголосили о 10:55. Повітряні сили повідомляли про баражувальні боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

Перший вибух в Одесі почули о 10:57. Через хвилину у місті знову було гучно.

Монітори писали про щонайменше 4 баражувальні боєприпаси типу "Бандероль", які летіли в напрямку Одеського району.

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Нагадаємо, Росія майже щодня атакує Одесу та область як ракетами, так і ударними безпілотниками. 13 серпня окупанти за допомогою реактивного "Шахеда" цинічно вдарили по локомотиву пасажирського поїзда.

На жаль, унаслідок атаки загинули машиніст поїзда та його помічник. 340 пасажирів і поїзну бригаду вдалося врятувати, попередньо, постраждалих немає.