Про це повідомив голова правління Акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Які наслідки удару по локомотиву в Одеській області?

На жаль, мушу від першої особи повідомити про найстрашніше: попередньо за наявною інформацією цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді – машиністу та помічнику,

– наголосив Перцовський.

Очільник Укрзалізниці уточнив, що поїзд саме заходив на станцію, щоб організувати безпечну висадку та евакуацію людей. У цей момент ворожий "Шахед" різко змінив траєкторію, і машиніст із помічником не встигли повністю зупинитися та покинути локомотив.

Відомо, що 340 пасажирів і поїзну бригаду вдалося врятувати. Усі громадяни евакуйовані в безпечне місце, постраждалих немає. Для людей уже організували подальше довезення до Одеси автобусами.

Це жахливий щоденний терор і прицільна атака по цивільних,

– сказав Олександр Перцовський.

Глава АТ "Укрзалізниця" також підкреслив, що машиніст і його помічник до останнього виконували свій обов'язок. Перцовський запевнив, що родини загиблих отримають необхідну підтримку.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Кам'янському району Дніпропетровської області 6 серпня загинули троє працівників залізниці – Олег Балас, Ігор Нікітенко та Максим Фомін. Усі вони перебували на робочих місцях і допомагали ліквідовувати наслідки попередньої атаки.