В Одессе прогремели взрывы во время атаки "Калибрами"
Одесская область стала одним из эпицентров атаки крылатыми ракетами "Калибр" под утро 28 ноября. Там прогремели взрывы.
Об этом сообщили в Суспильному, пишет 24 Канал. Другие группы ракет вернули в Кропивницкий и в Черкасскую область.
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Что известно о взрывах в Одессе
Ракетная опасность в Одесской области была объявлена в 5:10.
Жителей региона предупреждали несколько раз о движении ракет.
"Одещина, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Ракетная опасность!" – писал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Взрывы в Одессе раздались в 5:50. О возможных последствиях в настоящее время местные власти не сообщали.
До отбоев находитесь в безопасных местах.
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Обратите внимание! Из-за ракетной угрозы по указанию Укрэнерго в Одесской области и еще ряде областей были введены экстренные отключения света.