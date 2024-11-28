В Одессе прогремели взрывы во время атаки "Калибрами"

Одесская область стала одним из эпицентров атаки крылатыми ракетами "Калибр" под утро 28 ноября. Там прогремели взрывы.

Об этом сообщили в Суспильному, пишет 24 Канал. Другие группы ракет вернули в Кропивницкий и в Черкасскую область.

Смотрите также Россия атакует Украину "Калибрами": что известно об этих ракетах

Что известно о взрывах в Одессе

Ракетная опасность в Одесской области была объявлена ​​в 5:10.

Жителей региона предупреждали несколько раз о движении ракет.

"Одещина, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Ракетная опасность!" – писал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одессе раздались в 5:50. О возможных последствиях в настоящее время местные власти не сообщали.

До отбоев находитесь в безопасных местах.

Где объявлена ​​воздушная тревога: смотрите на карте

Обратите внимание! Из-за ракетной угрозы по указанию Укрэнерго в Одесской области и еще ряде областей были введены экстренные отключения света.