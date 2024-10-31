В Одессе прогремели взрывы

Вечером 31 октября оккупанты обстреляли Одессу. О возможных последствиях пока нет информации.

О взрывах в Одессе собрал данные 24 Канал. Напомним, днем ранее оккупанты выпустили по Одесской области около десяти ракет.

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Что известно об обстреле Одессы

В городе слышен взрыв!

– написал Геннадий Труханов в 21:09.

В Воздушных силах писали об угрозе для Одессы и Черноморска. В целом там сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Это подчеркивал и Олег Кипер, поэтому, к сожалению, обстрел Одессы не стал сюрпризом.

Также ВС информировали о скоростной цели в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области и управляемой авиационной ракете в направлении Южного или Очакова.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" приводил данные о взлете Су-57 с Ахтубинска. Другие сообщества склоняются к мнению, что враг выпустил две крылатые управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Впрочем, эти данные требуют официального подтверждения.