Об этом сообщают журналисты 24 Канала.

Что известно о взрывах в Одессе?

Оккупанты не прекращают террор в Одессе и на рассвете 22 июля вновь провели атаку на город. Так, в 04:15 Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации.

Уже через несколько минут российская армия запустила ракеты, а около 04:30 в Одессе прогремели взрывы.

Известно, что враг совершил атаку на город крылатыми ракетами. Однако пока о последствиях не сообщалось. Также не появлялась информация о жертвах или пострадавших.

Важно! В последнее время российская армия усилила атаки на Одесскую область. Как пояснил начальник Управления по связям Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, враг продолжает террор из-за стратегического значения региона. Так, под ударом оказываются портовая и гражданская инфраструктура.

Стоит отметить, что враг круглосуточно наносит удары по Одессе. Так, 20 июля россияне в середине дня нанесли удар по городу. Оккупанты провели атаку против гражданского предприятия. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.