В Одессе работает ПВО: город атакуют вражеские беспилотники

В Одессе утром 23 мая объявили воздушную тревогу. В направлении города двигались вражеские дроны, работала ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Что известно о тревоге и работе ПВО в Одессе

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 08:20. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

Вражеские ударные БПЛА двигались с юга в направлении Николаевской и Одесской областей.

В 08:44 стало известно, что группа "Шахедов" в центре Одесской области движется курсом на Одессу. Об этом также писали и местные СМИ.

В то же время российские дроны двигались из Николаевской области на Одесскую.

О работе ПВО в Одесской области стало известно в 08:57. Тогда же в районе самой Одессы местные могли слышать взрывы. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях.

По состоянию на 09:10 воздушная тревога в Одесской области продолжается. Вражеские дроны продолжают держать курс на регион и город Одессу.

В 09:20 местные СМИ снова сообщили о работе ПВО в Одесском районе.

В 09:30 стало известно, что, предварительно, в Одессе и районе происходит доразведка вражеских беспилотников.

До этого в 07:26 Воздушные силы писали, что вражеский разведывательный БпЛА с Черного моря приближался к Одессе. Тогда были привлечены средства для сбивания этого летательного аппарата.

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