В Одессе раздаются взрывы: город под массированной атакой БпЛА, были запущены и ракеты

Массированный удар нанесла российская армия ночью 27 августа по Одессе и области. В регионе всю ночь гремели взрывы.

Враг применил обычные и реактивные БПЛА, "Бандероли" и даже баллистические ракеты. 24 Канал собрал что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Одессы в ночь на 27 августа?

Воздушная тревога в Одессе и различных районах Одесской области в течение ночи 27 августа объявлялась неоднократно. Из акватории Черного моря враг, как сообщали Воздушные силы и мониторинговые сообщества, группами и волнами наносил удары по целям.

Взрывы в Одессе и области раздавались так же много раз, слышна была и работа ПВО. На данный момент известно, что российская армия применила различные типы средств воздушного нападения – это обычные БПЛА, реактивные дроны, баллистические ракеты и барражирующие боеприпасы "Бандероль".

На момент публикации атака продолжается, с акватории продолжают угрожать беспилотники. Власти города и области пока не публиковали информации о вероятных последствиях обстрела.

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Добавим, что одновременно с Одессой под ударом врага находились и другие регионы. В частности, взрывы от атак баллистических ракет гремели в Запорожье, Павлограде, Кривом Роге, Кременчуге. Баллистические ракеты и БПЛА массированно прорывались и в Киев.