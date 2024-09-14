В Одессе раздаются взрывы, россияне ударили баллистикой

О том, что в Одессе громко, сообщил Геннадий Труханов. Взрывы слышали и корреспонденты 24 Канала. Что известно об ударе по Одессе вечером 14 сентября – расскажет 24 Канал.

Субботним вечером оккупанты запустили баллистические ракеты. Красным был Юг Украины, взрывы прогремели в Одессе. Об отбое стало известно в 20:43.

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Что известно о взрывах в Одессе сейчас

Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога!

– написали Воздушные силы в 20:18.

О том, что в городе раздаются взрывы, проинформировал мэр Одессы Геннадий Труханов. Его сообщение появилось в 20:21.

Перед тем он написал, что в области объявлена тревога и есть угроза баллистики из Крыма. Буквально за минуту до взрыва чиновник призвал находиться в безопасных местах.

К сожалению, часто бывает так, что между сообщением об опасности и, соответственно, объявлением тревоги и непосредственно взрывом проходит всего лишь несколько минут. Это происходит в тех регионах, которые близки к линии фронта. Поэтому очень важно быстро реагировать на угрозы – а также читать официальные сообщения Воздушных сил и местных властей.

Что летело на Одессу и какие последствия

Воздушные силы не детализировали тип оружия, но мониторинговые сообщества предположили, что это мог быть "Искандер-М", возможно, и не один. До взрывов в ряде пабликов появились сообщения о пусках баллистических ракет в сторону Николаева или Вознесенска. Впоследствии ракеты изменили курс на Черноморск или Одессу.

Предположительно, по ним отработала ПВО, но ни Воздушные силы, ни Силы обороны Юга пока не предоставили такой информации.

Геннадий Труханов и глава Одесской ОВА Олег Кипер еще не сообщали о возможных последствиях удара по Одессе.

Где воздушная тревога сейчас: интерактивная карта

24 Канал напоминает: если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!