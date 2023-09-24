В Одессе раздались взрывы: в городе воздушная тревога
В части областей Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Взрывы раздались в Одесской области.
Воздушная тревога была объявлена в Одесской области около 13:11. Затем она распространилась на Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и Кировоградскую области.
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Ракетная опасность для некоторых областей
Воздушную тревогу поначалу объявили в Одесской области. Силы обороны Юга сообщили, что существует ракетная опасность. Затем в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и для других областей.
Карта воздушных тревог в Украине на 14:05 / Скриншот
Около 14:00 в Одессе раздались взрывы. Местные телеграм-каналы сообщают, что, вероятно, в области сработало ПВО. Местные власти пока не комментировали, что стало причиной взрывов в Одесской области.
По состоянию на 14.18 в южных и Кировоградской областях отменили воздушную тревогу. Под угрозой обстрела россиянами остаются только Запорожская область.
Россия коварно атакует Одесщину
- В ночь на 23 сентября россияне в очередной раз атаковали Одесскую область ракетами. Тогда воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской областях ориентировочно в 00:42. Тогда же Воздушные силы ВСУ предупредили людей, что группа российских ракет двигалась в направлении Одесской области.
- Позже в Одесской области раздались взрывы. В сети сообщали о вероятной работе средств ПВО.
- Наталья Гуменюк днем 23 сентября подтвердила, что враг атаковал Одесскую область двумя крылатыми ракетами "Оникс". Они попали в рекреационную зону Одесской области. Эта территория открыта, поэтому критических разрушений и пострадавших нет.
- Уже на рассвете 23 сентября российские захватчики применили дроны-камикадзе типа "Шахед". Опасность для Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Николаевской, Херсонской областей.
- В Воздушных силах к утру сообщили, что силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 14 "Шахедов". В общей сложности были зафиксированы пуски 15 дронов-камикадзе из Приморско-Ахтарска.