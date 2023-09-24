В Одессе раздались взрывы: в городе воздушная тревога

В части областей Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Взрывы раздались в Одесской области.

Воздушная тревога была объявлена в Одесской области около 13:11. Затем она распространилась на Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и Кировоградскую области.

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Ракетная опасность для некоторых областей

Воздушную тревогу поначалу объявили в Одесской области. Силы обороны Юга сообщили, что существует ракетная опасность. Затем в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и для других областей.



Карта воздушных тревог в Украине на 14:05 / Скриншот

Около 14:00 в Одессе раздались взрывы. Местные телеграм-каналы сообщают, что, вероятно, в области сработало ПВО. Местные власти пока не комментировали, что стало причиной взрывов в Одесской области.

По состоянию на 14.18 в южных и Кировоградской областях отменили воздушную тревогу. Под угрозой обстрела россиянами остаются только Запорожская область.

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