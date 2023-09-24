Повітряну тривогу оголосили в Одеській області оголосили близько о 13:11. Згодом вона поширилася на Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Кіровоградську області.

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Ракетна небезпека для деяких областей

Повітряну тривогу спочатку оголосили в Одеській області. Сили оборони Півдня повідомили, що існує ракетна небезпека. Згодом у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння й для інших областей.



Мапа повітряних тривог в Україні станом на 14:05 / Скриншот

Близько о 14:00 в Одесі пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що, ймовірно, в області спрацювала ППО. Місцева влада наразі не коментувала, що стало причиною вибухів на Одещині.

Станом на 14:18 в південних та Кіровоградській областях скасували повітряну тривогу. Під загрозою обстрілу росіянами лишаються лише Запорізька область.

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