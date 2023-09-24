Повітряну тривогу оголосили в Одеській області оголосили близько о 13:11. Згодом вона поширилася на Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Кіровоградську області.
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Ракетна небезпека для деяких областей
Повітряну тривогу спочатку оголосили в Одеській області. Сили оборони Півдня повідомили, що існує ракетна небезпека. Згодом у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння й для інших областей.
Мапа повітряних тривог в Україні станом на 14:05 / Скриншот
Близько о 14:00 в Одесі пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що, ймовірно, в області спрацювала ППО. Місцева влада наразі не коментувала, що стало причиною вибухів на Одещині.
Станом на 14:18 в південних та Кіровоградській областях скасували повітряну тривогу. Під загрозою обстрілу росіянами лишаються лише Запорізька область.
Росія підступно атакує Одещину
- У ніч на 23 вересня росіяни вкотре атакували Одеську область ракетами. Тоді повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях орієнтовно о 00:42. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили людей, що група російських ракет рухалась у напрямку Одеської області.
- Пізніше на Одещині пролунали вибухи. У мережі повідомляли про ймовірну роботу засобів ППО.
- Наталія Гуменюк вдень 23 вересня підтвердила, що ворог атакував Одеську область 2 крилатими ракетами "Онікс". Вони влучили в рекреаційну зону Одеської області. Та ця територія відкрита, тому критичних руйнувань та постраждалих немає.
- Вже вдосвіта 23 вересня російські загарбники застосували дрони-камікадзе типу "Шахед". Небезпека була для Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Харківської, Миколаївської, Херсонської областей.
- У Повітряних силах на ранок повідомили, що силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 14 "Шахедів". Загалом було зафіксовано пуски 15 дронів-камікадзе з Приморсько-Ахтарську.