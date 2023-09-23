Не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

Варто прочитати Удар по Кременчуку: значно зросла кількість потерпілих

Росіяни намагалися атакувати Одещину

О 00:42 загарбники запустили ракети по Півдню України.

Увага! Група ракет рухається у напрямку Одещини! Терміново в укриття!

– написали в Повітряних силах ЗСУ.

Моніторингові канали повідомили, що відбувся пуск, ймовірно, "Оніксів" або фальш-цілей з Криму. Невдовзі почали повідомляти про роботу ППО.

"Білгород-Дністровський район, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Це важливо! Роботу ППО не знімати!" – закликав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вже через 10 хвилин з'явилися повідомлення, що сили ППО відпрацювали. О 00:52 почалася дорозвідка повітряного простору.

Важливо! Станом на 1:08 повітряна тривога триває лише на Луганщині, а також в Нікопольському районі Дніпропетровської області та тимчасово окупованому росіянами Криму.

Цікаво Російська авіація "прописалася" над Чорним морем: чого домагаються окупанти

Ситуація на Одещині: коротко