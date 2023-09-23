Не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.
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Росіяни намагалися атакувати Одещину
О 00:42 загарбники запустили ракети по Півдню України.
Увага! Група ракет рухається у напрямку Одещини! Терміново в укриття!
– написали в Повітряних силах ЗСУ.
Моніторингові канали повідомили, що відбувся пуск, ймовірно, "Оніксів" або фальш-цілей з Криму. Невдовзі почали повідомляти про роботу ППО.
"Білгород-Дністровський район, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Це важливо! Роботу ППО не знімати!" – закликав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Вже через 10 хвилин з'явилися повідомлення, що сили ППО відпрацювали. О 00:52 почалася дорозвідка повітряного простору.
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Ситуація на Одещині: коротко
- Ввечері 21 вересня російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Одещині. Місцева влада повідомляла про влучання в рекреаційну інфраструктуру.
- Приліт трапився у Білгород-Дністровському районі. Поліція вже показала наслідки ракетної атаки.
- На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували. На щастя, постраждалих серед населення не було.
- У ніч на 18 вересня росіяни знову атакували південні регіони України кількома хвилями ударних дронів. Окупанти влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Під ударом ворога опинилось Подунав'я, а саме Ізмаїльський район.
- Своєю чергою, 17 вересня загарбники запустили щонайменше 16 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару був південь Одеської області. Сили та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 12 повітряних цілей – 6 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.