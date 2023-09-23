Не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Ведь в результате вражеских атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.
Стоит прочесть Удар по Кременчугу: значительно возросло количество пострадавших
Россияне пытались атаковать Одесчину
В 00:42 захватчики запустили ракеты по Югу Украины.
Внимание! Группа ракет двигается в направлении Одесчины! Срочно в укрытие!
– написали в Воздушных силах ВСУ.
Мониторинговые каналы сообщили, что произошел пуск, вероятно, "Ониксов" или фальш-целей из Крыма. Вскоре начали сообщать о работе ПВО.
"Белгород-Днестровский район, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно! Работу ПВО не снимать!" – призвал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Уже через 10 минут появилось сообщение, что силы ПВО отработали. В 00:52 началась доразведка воздушного пространства.
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Ситуация в Одесской области: коротко
- Вечером 21 сентября российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Одесчине. Местные власти сообщали о попадании в рекреационную инфраструктуру.
- Прилет случился в Белгород-Днестровском районе. Полиция уже показала последствия ракетной атаки.
- На месте поднялся пожар, который быстро был ликвидирован. К счастью, пострадавших среди населения не было.
- В ночь на 18 сентября россияне снова атаковали южные регионы Украины несколькими волнами ударных дронов. Оккупанты попали в объект рекреационной инфраструктуры. Под ударом врага оказалось Подунавье, а именно Измаильский район.
- В свою очередь, 17 сентября захватчики запустили не менее 16 средств воздушного нападения. Основным направлением удара был юг Одесской области. Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 12 воздушных целей – 6 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.