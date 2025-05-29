Ожоги 60% тела: в Одессе 10-летнего мальчика ударило током на крыше грузового вагона

В Одессе 10-летнего мальчика ударило током, когда он вылез на крышу грузового вагона. Ребенка с тяжелыми ожогами госпитализировали.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя правления Укрзализныци Александра Перцовского и ГСЧС Одесской области.

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Что известно о мальчике, которого ударило током

В Одессе 10-летнего мальчика поразило электрическим током на крыше вагона поезда. Инцидент произошел 28 мая.

Эта эпидемия, к сожалению, продолжается. Только что здесь в Одессе: 10-летний Дамир вылез на крышу электрички, удар от электрической дуги, поражение 60%,

– отметил Перцовский.

В то же время спасатели отметили, что ребенка ударило током на крыше грузового вагона. Удар был такой силы, что мальчика отбросило под поезд.

Спасатели достали парня и доставили в карету медиков для дальнейшей госпитализации.

"Уважаемые родители, рассказывайте детям о последствиях опасных игр на железных дорогах и следите за их досугом", – отмечают в ГСЧС.

Напомним, что 9 мая на железной дороге в Буче пострадала 14-летняя девушка, которая вылезла на крышу электрички. Ее также поразило током, она получила ожоги 3 – 4 степени.