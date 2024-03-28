В Одессе слышали мощный взрыв: в Силах обороны юга заявили о повышенной опасности

Поздно вечером 28 марта в Одессе жители услышали взрывы. Вскоре стало известно, связаны ли они с ракетной или дроновой опасностью.

Жители Одессы поздно вечером сообщили о том, что слышали мощный взрыв. Вскоре стало известно, что он не связан ни с атакой ракетами, ни с дронами-камикадзе.

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Взрыв прогремел на пляже

В Силах обороны юга Украины отметили, что к одному из пляжей Одессы вынесло противокорабельную мину. Произошло это из-за штормовой погоды. Мину вынесло на берег, где она и взорвалась.