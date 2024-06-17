В Одессе слышали взрыв: в направлении города летела ракета

В Одессе поздно вечером 17 июня прогремел мощный взрыв. До этого в городе прозвучала воздушная тревога.

Наши военные предупреждали о ракетной угрозе для Одесской области. 24 Канал призывает одесситов находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Одессе слышали взрыв

Воздушная тревога в Одессе прозвучала в 23 часа 10 минут. Воздушные силы предупреждали о баллистике.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с южного направления!

– писали военные.

Впоследствии Воздушные силы призвали жителей Одесской области находиться в укрытиях. Уже через две минуты в городе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв!", – написал городской голова.

Стоит отметить, что мониторинговые телеграм-каналы писали, что в сторону города летела авиационная ракета типа Х-31П или Х-59. По данным мониторов ракета прекратила существование в пределах Одесского района, а взрывы прозвучали в пригороде. При этом Воздушные силы об угрозе авиационных ракет ничего не писали.

Уже в 23 часа 22 минуты военные объявили отбой воздушной тревоги для Одесской области.

Ранее серия взрывов была в Харькове

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили ориентировочно в 20 часов 08 минут. Местные корреспонденты рассказывали, что за пределами Харькова было слышно серию взрывов.

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 21 час 55 минут сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. Журналисты сообщили о взрывах ориентировочно в 21 час 52 минуты и 22 часа 34 минуты.

По состоянию на вечер 17 июня власти области и города еще не сообщили о последствиях удара россиян. В то же время воздушную тревогу в Харьковской области отменили в 23 часа 26 минут. В то же время опасность осталась только для Волчанской территориальной громады, поскольку там продолжаются жестокие бои между нашими защитниками и российскими оккупантами.