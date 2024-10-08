В Одессе слышали взрывы: работает ПВО

В ночь на 8 октября Россия запустила по Украине ударные БпЛА. Под вражеской атакой находится Одесса и область.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал. Незадолго до этого Воздушные силы сообщали об опасности для региона.

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В Одессе раздались взрывы

Воздушная тревога в Одессе и области началась в 00:54 из-за угрозы ударных БПЛА. Об угрозе сообщали и жители Николаевской области. "Николаевская и Одесская области – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО", – писали в Воздушных силах.

Уже в 01:09 местные паблики и мониторинговые каналы сообщили о "Шахедах" над городом. Уже через мгновение в Одессе услышали взрывы. По предварительной информации, было громко из-за работы противовоздушной обороны.

Незадолго после этого городской голова Геннадий Труханов обратился к горожанам с призывом не пренебрегать собственной безопасностью.

Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Ударные БпЛА над городом,

– написал он.

Заметим, что позже Воздушные силы сообщили о фиксации дронов-камикадзе в акватории Черного моря в районе Одессы. "Не игнорируйте сигнал тревоги, находитесь в укрытиях", – добавили там.

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